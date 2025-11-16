व्हिडिओ | Videos

Nagpur News: भाजपच्या वार्ड अध्यक्षावर धारधार शास्त्राने सपासप वार, भरदिवसा संपवलं, काय घडलं? | Sakal News

Nagpur Crime News: उत्तर नागपूरात धक्कादायक प्रकार; भाजपच्या उत्तर नागपूर वार्ड अध्यक्ष सचिन साहू यांची भर दिवसा कांजी हाऊस परिसरात धारधार शस्त्राने हत्या, जुन्या पैशाच्या वादातून खून झाल्याचा संशय, गणपतीत झालेल्या वादातील लोकांवर कुटुंबीयांचा आरोप..

उत्तर नागपूरातील कांजी हाऊस परिसरात भर दिवसा भाजपचे वार्ड अध्यक्ष सचिन साहू यांची धारधार शस्त्राने हत्या करण्यात आली. यशोधरा पोलीस स्टेशन हद्दीत झालेल्या या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार जुन्या पैशाच्या देवाणघेवाणीतून हा वाद उद्भवल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. घटनेपूर्वी सचिन आपल्या मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त साहित्य आणण्यासाठी घराबाहेर पडला होता, मात्र काही अंतरावरच त्यांच्यावर हल्ला झाला. दरम्यान, गणेशोत्सवाच्या काळात काही व्यक्तींशी त्यांचा वाद झाल्याचं समोर आलं असून हत्येमागे त्याच लोकांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. पोलिसांकडून आरोपींचा शोध सुरू असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज मागवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे नागपूरच्या राजकीय क्षेत्रात आणि भाजपमध्ये खळबळ उडाली असून कडक कारवाईची मागणी होत आहे

