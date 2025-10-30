व्हिडिओ | Videos

Bacchu Kadu यांचा महाएल्गार कायम, आंदोलकांची आक्रमक भूमिका.. | Devendra Fadnavis | Nagpur Protest | Sakal News

Bacchu Kadu Nagpur Protest: कर्जमाफी, सातबारा कोरा आणि हमीभावाच्या मागण्यांवरून नागपूर दणाणलं; पावसातही शेतकऱ्यांचा जोश कायम, बच्चू कडूंचा सरकारला इशारा, “निर्णय नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करणार”...

नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेलं महाएल्गार आंदोलन आणखी तीव्र झालं आहे. पावसामुळे मैदान चिखलमय झालं असलं तरी आंदोलकांचा जोश कमी न होता, 'कर्जमाफी होईपर्यंत थांबणार नाही' असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या सर्वसमावेशक कर्जमाफी, सातबारा कोरा आणि पीकाला हमीभाव यासाठी हे आंदोलन राबवण्यात आलं आहे. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट चेतावणी दिली आहे की, जर सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं, तर आंदोलन अधिक आक्रमक पद्धतीने करण्यात येईल आणि यात रेल्वे रुळांवर उतरून संघर्ष करण्याचाही समावेश असेल. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चेसाठी बच्चू कडू मुंबईत गेले असले तरी, नागपूरमधील आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक वर्षापूर्वी दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे. निसर्गाच्या अनियमिततेसोबत शासनाच्या अपयशी धोरणांमुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना वाढत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. आंदोलकांनी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा गंभीर विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

