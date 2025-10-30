Bacchu Kadu यांचा महाएल्गार कायम, आंदोलकांची आक्रमक भूमिका.. | Devendra Fadnavis | Nagpur Protest | Sakal News

नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेलं महाएल्गार आंदोलन आणखी तीव्र झालं आहे. पावसामुळे मैदान चिखलमय झालं असलं तरी आंदोलकांचा जोश कमी न होता, 'कर्जमाफी होईपर्यंत थांबणार नाही' असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या सर्वसमावेशक कर्जमाफी, सातबारा कोरा आणि पीकाला हमीभाव यासाठी हे आंदोलन राबवण्यात आलं आहे. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट चेतावणी दिली आहे की, जर सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं, तर आंदोलन अधिक आक्रमक पद्धतीने करण्यात येईल आणि यात रेल्वे रुळांवर उतरून संघर्ष करण्याचाही समावेश असेल. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चेसाठी बच्चू कडू मुंबईत गेले असले तरी, नागपूरमधील आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक वर्षापूर्वी दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे. निसर्गाच्या अनियमिततेसोबत शासनाच्या अपयशी धोरणांमुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना वाढत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. आंदोलकांनी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा गंभीर विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.