व्हिडिओ | Videos

Raju Shetty Call Recording: 'Devendra Fadanvis कडून किती पैसे घेतले?' | Sakal News

शक्तिपीठ महामार्गाचे अलायमेंट बदलल्याच्या निर्णयाविरोधात मोहोळ-पंढरपूर-सांगोला तालुक्यात शेतकऱ्यांचा विरोध; सांगोल्यात उपोषण तर शेतकऱ्याने फोनवरून माजी खासदार राजू शेट्टींना खडसावले..

नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे अलाइनमेंट बदलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मोहोळ, पंढरपूर आणि सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. सांगोल्यात या महामार्गाच्या समर्थनार्थ शेतकरी उपोषणावर बसले आहेत. दरम्यान, एका शेतकऱ्याने फोनवरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांना संतप्तपणे जाब विचारल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com