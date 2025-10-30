व्हिडिओ | Videos

Nagpur Bachchu Kadu Morcha: Manoj Jarange नी सरकारचा डाव ओळखला, आंदोलकांचे कान टोचले | Sakal News

Nagpur Bachchu Kadu Morcha: ‘जरांगे पॅटर्न’ची चर्चा चांगलीच रंगताच मनोज जरांगे-पाटील नागपुरात दाखल; बच्चू कडूंना थेट सूचना, आंदोलकांना कान टोचले आणि फडणवीस सरकारवर टीकेची झोड, नागपूर आंदोलनात आजचं सर्वात मोठं वळण..

नागपूरमध्ये बच्चू कडूंचं आंदोलन रंगत असताना कालपासूनच ‘जरांगे पॅटर्न’ची चर्चा जोरात होती आणि आज त्या चर्चेला पुष्टी देत मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे-पाटील स्वतः नागपूरात दाखल झाले. आगमनानंतर त्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधत त्यांना काही ठाम सूचना दिल्या, तर बच्चू कडूंनाही सावध केलं. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारवरही त्यांनी कठोर टीका केली. नागपूरमध्ये आज नेमकी कोणती घडामोडी घडल्या आणि जरांगे-पाटील यांनी काय सांगितलं, पाहूया..

