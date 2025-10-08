व्हिडिओ | Videos

Nagpur News: Zund Movie Fame Priyanshu Kshatriya याला मित्राने का संपवलं? | Babu Chatri | Sakal News

‘झुंड’ चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेता प्रियांशू क्षत्रिय उर्फ बाबू छत्रीची मंगळवारी रात्री क्रूर पद्धतीने हत्या; वायरने बांधून आणि चाकूने वार करून प्रियांशूच्या जवळच्या मित्रानेच घेतला जीव, मनोरंजन विश्वात धक्का!

अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतच्या ‘झुंड’ चित्रपटातून प्रसिद्धी मिळवलेल्या प्रियांशू क्षत्रिय उर्फ बाबू छत्री हत्या करण्यात आली आहे. नागराज मंजुळे दिग्दर्शित या चित्रपटातील मुख्य भूमिकेमुळे प्रियांशूची कारकीर्द गाजली होती. मंगळवारी रात्री, प्रियांशूची अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. आरोपीने त्याला वायरने बांधून आणि चाकूने वार करून जीव घातला. प्राथमिक माहितीनुसार, ही हत्या प्रियांशूच्या जवळच्या मित्रानेच केली असून, या प्रकरणाने चित्रपटसृष्टीत आणि चाहत्यांमध्ये मोठा धक्का पाहायला मिळाला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
crime in nagpur
Amitabh Bacchan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com