OBC Mahamorcha: Devendra Fadnavis ते Manoj Jarange वर टिका, Vijay Wadettiwar काय म्हणाले? | Sakal News

Nagpur OBC Mahamorcha: नागपुरात सकल ओबीसी संघटनांचा मराठा आरक्षणाविरोधात महामोर्चा; “२ सप्टेंबरचा शासकीय निर्णय रद्द करा”ची जोरदार मागणी, “ओबीसींचं आरक्षण मराठ्यांना देऊ नका” असा इशारा; विजय वडेट्टीवारांचा मनोज जरांगे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तीव्र हल्लाबोल..

नागपूरमध्ये आज सकल ओबीसी संघटनांच्या वतीने मराठा आरक्षणाविरोधात भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. २ सप्टेंबरचा शासकीय निर्णय रद्द करण्याची मागणी यावेळी जोरदारपणे करण्यात आली. यशवंत स्टेडियम येथून निघालेला मोर्चा संविधान चौकात पोहोचून संपन्न झाला. “प्रत्येक समाजाला त्याचा योग्य हक्क मिळावा, पण ओबीसींचं आरक्षण मराठा समाजाला देऊ नये,” अशी ठाम भूमिका संघटनांनी व्यक्त केली. या मोर्चात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सहभाग घेतला आणि त्यांनी मनोज जरांगे पाटील तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कठोर टीका केली.

