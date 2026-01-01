Archana Dehankar: 'नवऱ्याचं नाही पक्षाचं काम करणार' | Vinayak Dehankar | Sakal Media

व्हिडिओ | Videos

Nagpur प्रभाग १७ मध्ये भाजप उमेदवारीवरून मोठा वाद; काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या मनोज साबळे यांना तिकीट मिळाल्याने माजी महापौर विनायक डेहनकरांची बंडखोरी, अपक्ष अर्ज दाखल; वाद वाढताच पत्नी अर्चना डेहनकर माहेरी रवाना, राजकीय वर्तुळात खळबळ..

नागपूर शहरातील प्रभाग क्रमांक १७ मधील भाजप उमेदवारीवरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले मनोज साबळे यांना उमेदवारी दिल्याने भाजपचे माजी महापौर विनायक डेहनकर यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. या घडामोडींमुळे डेहनकर कुटुंबातही तणाव निर्माण झाला असून, विनायक डेहनकर यांच्या पत्नी व माजी महापौर अर्चना डेहनकर या माहेरी निघून गेल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे नागपूरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, प्रभाग १७ मधील लढत अधिकच रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.

