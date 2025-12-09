व्हिडिओ | Videos

Ambadas Danve यांनी अधिवेशनादरम्यान टाकला कॅश बॉम्ब, Mahendra Dalvi यांचा व्हिडीओ असल्याची चर्चा.. | Sakal News

Winter Session 2025 दरम्यान अंबादास दानवेंचा राजकीय कॅश बॉम्ब, शिंवसेनेच्या आमदाराचा नोटांच्या बंडलसोबतचा व्हिडीओ समोर..

हिवाळी अधिवेशनात अंबादास दानवेंनी राजकीय खळबळ उडवत सोशल मीडियावर नोटांच्या बंडलांचा व्हिडीओ शेअर केला. हा व्हिडीओ शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी यांचा असल्याची चर्चा आहे. 'शेतकरी कर्जमाफीसाठी पैसा नाही, पण बाकी सर्व ठीक,' असा टोला दानवेंनी लगावून कॅश बॉम्ब टाकला.

