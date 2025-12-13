व्हिडिओ | Videos

Nagpur Winter Session: लोटांगण मोर्चा अडवला, तरूण अन् पोलिसांसोबत बाचाबाची, काय घडलं? | Sakal News

Nagpur News: नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री युवाकार्य व प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत हजारो युवक-युवतींचा अधिवेशनाकडे जाणारा लोटांगण मोर्चा पोलीसांनी यशवंत स्टेडियममध्येच अडवला, यानंतर तरुण प्रचंड आक्रमक होऊन पोलिसांशी झटापट झाली..

नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री युवाकार्य व प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या हजारो युवक-युवतींचा मोर्चा विधानसभेकडे जाण्याआधीच यशवंत स्टेडियममध्ये पोलीसांनी अडवला. यानंतर तरुण प्रचंड आक्रमक झाले. पोलीस आणि तरुणांमध्ये जोरदार झटापट पाहायला मिळाली. ११ महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही रोजगार न मिळाल्याने युवकांमध्ये नाराजी प्रकट झाली.

