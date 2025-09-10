व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar Case: बदला घेण्यासाठीच नातवाला संपवलं..! कोर्टात काय घडलं? | Sakal News

Pune Case: आयुष कोमकर प्रकरणात आतापर्यंत आठ आरोपी अटकेत, सर्वांना पुणे न्यायालयात हजर करताना दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद; कोर्टात नेमकं काय घडलं याकडे सगळ्यांचे लक्ष..

Ayush Komkar Murder Case: पुण्यातील नाना पेठ परिसरात घडलेल्या आयुष कोमकर खून प्रकरणाची चौकशी वेगाने सुरू आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण आठ जणांना अटक केली असून, सर्व आरोपींना आज पुणे न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी आपापले मुद्दे ठामपणे मांडले. आता पुढे या प्रकरणात नेमके कोणते निर्णय घेतले जातील आणि तपासाची दिशा कोणती असेल, जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवट पर्यंत नक्की पाहा..

