Saksham Tate Case: Anchal Mamidwar नं सांगितली सक्षमच्या हत्येची A to Z कहाणी | Nanded Case | Sakal News

जातीयवादातून नांदेडमध्ये सक्षम ताटे या २० वर्षीय तरुणाची झालेली हत्या आणि त्याच्या हत्येनंतर त्याच्या प्रेयसीनं त्याच्या मृतदेहासोबत केलंल लग्न. हे प्रकरण राज्यात प्रचंड तापलंय. सक्षम ताटे आणि आंचल मामीडवार यांचे गेल्या ३ वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते आणि महत्त्वाच म्हणजे सक्षम आणि आंचलच्या घरच्यांचेही चांगले संबंध होते. पण तो दुसऱ्या जातीचा असल्यानं या मुलीच्या वडिल आणि भावानेच सक्षम दुसऱ्या जातीचा म्हणून ३ गोळ्या घालून, डोक्यात फरशी घालत दगडाने ठेचून त्याची हत्या केली. या हत्येनंतर आंचलचा सक्षमच्या पार्थिवाशी लग्न केलं. माहितीनूसार, सक्षम आणि मामीडवार दोघेही गुन्हेगारी पार्श्वभुमीचे होते. सक्षम काही दिवसांपूर्वी तुरुंगातून सुटून आला होता त्याच्यावर एमपीडीएची कारवाई करण्यात आली होती आणि महत्त्वाचं म्हणजे ही कारवाई आंचलने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात करण्यात आली होती. ते प्रकरण काय होतं? त्यावेळी नेमकं काय घडलं? प्रेम प्रकरणाची सुरुवात ते सक्षमची हत्या याचा संपूर्ण घटनाक्रम जाणून घेऊ व्हिडीओच्या माध्यमातून...