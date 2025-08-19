व्हिडिओ | Videos

Nanded Rain News: पुर आला आणि संपूर्ण गाव पाण्याखाली, नेमकं काय घडलं? | Sakal News

Nanded News: नांदेडच्या मुखेड तालुक्यातील हसनाळ गावावर दु:खाचा डोंगर ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला आणि संपूर्ण गाव पाण्याखाली गेला आर्मीची टीमकडून सध्या मदत कार्य सुरू करण्यात आले आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील हसनाळ गावावर शनिवारी रात्री भीषण आपत्ती कोसळली. ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे काही तासांतच गाव पाण्याखाली गेले. जोरदार पावसामुळे घरं कोसळली, रस्ते वाहून गेले आणि गावकऱ्यांचे दैनंदिन जीवन पूर्णतः विस्कळीत झाले. या आपत्तीनंतर तातडीने आर्मीची टीम गावात दाखल झाली असून बचाव व मदत कार्य सुरू करण्यात आले आहे. ढिगाऱ्याखालून आतापर्यंत पाच मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. अनेक गावकरी बेपत्ता असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गावकऱ्यांसाठी आर्मीकडून तात्पुरता मेडिकल कॅम्प आणि भोजन व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे.

