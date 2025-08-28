व्हिडिओ | Videos

Nanded Honor Killing: मुलीचं प्रेमप्रकरण, नांदेडमध्ये सैराट, हात, पाय बांधून दोघांना विहिरीत फेकलं | Sakal News

Nanded News: नांदेड हादरलं! उमरी पोलीस ठाण्यात व्यक्तीची थरकाप उडवणारी कबुली, दुहेरी खून केल्याची कबुली देत स्वतःच्या मुलीच्याही हत्येचं उघड, हातपाय बांधून विहिरीत फेकल्याचं सांगितल्यावर पोलीस अवाक्, ऑनर किलिंगमुळे जिल्हा संतप्त..

नांदेड जिल्ह्यातील उमरी पोलीस ठाण्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. एक व्यक्ती स्वतःहून पोलीस ठाण्यात आला, पण तक्रार नोंदवण्यासाठी नव्हे तर केलेल्या गुन्ह्याची कबुली देण्यासाठी. त्याने दुहेरी हत्याकांडाची कबुली दिली असून यातले एक बळी त्याची स्वतःची मुलगी असल्याचे समोर आले आहे. आरोपीच्या कबुलीनुसार त्याने दोघांची हत्या करून मृतदेहाचे हात-पाय बांधले आणि त्यांना विहिरीत फेकून दिले. ऑनर किलिंगच्या या घटनेमुळे नांदेड जिल्हा हादरला असून पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलत अधिक चौकशी सुरू केली आहे.

