Nanded Ajit Pawar NCP माजी तालुकाध्यक्षाची गुंडगिरी, ५० हजारांच्या खंडणीसाठी, टोल नाक्यावर तोडफोड | Sakal News

Nanded-Nagpur रोडवरील पारडी टोलनाक्यावर ५० हजारांच्या खंडणीसाठी माजी NCP तालुकाध्यक्ष शशी पाटीलने मध्यरात्री टोल बूथचे सव्वा लाख रुपयांचे साहित्य फोडले; खंडणी न दिल्यास टोल चालू न करण्याची धमकी..

नांदेड–नागपूर रोडवरील पारडी येथील टोलनाक्यावर मोठा खंडणीप्रकरण उघडकीस आला आहे. तक्रारीनुसार, शशी पाटील नावाचा व्यक्ती ५० हजार रुपयांच्या खंडणीसाठी टोलनाक्याची तोडफोड केली. हा आरोपी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचा माजी तालुकाध्यक्ष असल्याचे समजते. तक्रारीत म्हटले आहे की, खंडणी दिली नाही तर टोल चालू करणार नाही, असे धमकी देत मध्यरात्री आरोपीने टोल बूथचे सुमारे सव्वा लाख रुपयांचे साहित्य फोडले. टोल बूथच्या या तोडफोडीमुळे मोठा आर्थिक नुकसान झाल्याचे सांगितले जाते.

