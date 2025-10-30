व्हिडिओ | Videos

OBC Elgar Mahamorcha: भाषण सुरू असतानाच झाला गोंधळ, Laxman Hakeनी बघा काय केलं? | Manoj Jarange | Sakal News

Laxman Hake On Manoj Jarange Patil: नांदेडमध्ये भटके-विमुक्त-बलुतेदार ओबीसींचा एल्गार महामोर्चा; लक्ष्मण हाकेंचा मनोज जारंगे पाटलांवर जोरदार घणाघात, भाषणादरम्यान गोंधळ उडाला तरी हाकेंनी परिस्थिती सावरत भाषण पुढे सुरू ठेवलं..

नांदेडमध्ये भटके, विमुक्त आणि बलुतेदार ओबीसी समाजाचा एल्गार महामोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चादरम्यान ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जारंगे पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली. हाके यांचे भाषण सुरू असतानाच अचानक गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर हाके यांनी परिस्थिती सांभाळत आपलं भाषण पुढे सुरू ठेवलं. भाषणात लक्ष्मण हाके नेमकं काय म्हणाले पाहा..

