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Nasrapur Case Update: 'खुलेआम मैदानात शिक्षा दिली तर बर होईल'

नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी भिमराव कांबळेला कोर्टानं फाशीची शिक्षा सुनावली. यावेळी विशेष कोर्टानं आरोपीला मरेपर्यंत फाशी देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी भिमराव कांबळेला कोर्टानं फाशीची शिक्षा सुनावली. यावेळी विशेष कोर्टानं आरोपीला मरेपर्यंत फाशी देण्याचे आदेश दिले आहेत. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या 2 महिन्यात निकाल लागला असून, सर्वात जलदगतीनं निकाली लागलेला हा राज्यातील पहिलाच खटला ठरला आहे. यावर आता आमदार भास्कर जाधव यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

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