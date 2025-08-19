व्हिडिओ | Videos

Nashik Sarpanch Attack: क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला.. माजी सरपंचावर जीवघेणा हल्ला | Sakal News

Nashik News: नाशिकच्या बागलाण तालुक्यात धक्कादायक घटना; क्षुल्लक वादातून माजी सरपंच मुन्ना सूर्यवंशी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला, गंभीर जखमी अवस्थेत ग्रामीण रुग्णालयातून नाशिकला उपचारासाठी हलविण्यात आले.

नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गावातील क्षुल्लक वादातून माजी सरपंच मुन्ना सूर्यवंशी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात सूर्यवंशी गंभीर जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर तातडीने त्यांना स्थानिक ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, प्राथमिक उपचारानंतर पुढील वैद्यकीय उपचारांसाठी त्यांना नाशिक येथे हलविण्यात आले आहे.

