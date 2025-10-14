व्हिडिओ | Videos

Nashik News: पोरींना आगाऊपणा भोवला, पोलिसांनी ताळ्यावर आणल्या | Nashik Girl News | Sakal Media

Nashikमध्ये भाईगिरीचा रील बनवून सोशल मीडियावर टाकणाऱ्या दोन तरुणींचा माज पोलिसांनी उतरवला; देवळाली कॅम्प पोलिसांनी घेतलं दोघींनाही ताब्यात..

नाशिकमध्ये सोशल मीडियावर भाईगिरी दाखवणं दोन तरुणींना चांगचं महागात पडलं आहे. भाईगिरीचा रील तयार करून तो व्हायरल करणाऱ्या दोघा तरुणींवर देवळाली कॅम्प पोलिसांनी कारवाई केली असून त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचं प्रदर्शन करणाऱ्यांवर पोलिसांकडून कडक पावलं उचलण्यात येत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com