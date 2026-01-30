Nashik News: नाशिकमध्ये परदेशी टोळीचा उच्छाद, कुऱ्हाड, कोयते घेऊन ३ ठिकाणी सशस्त्र हल्ले | CCTV viral | Sakal News

नाशिक शहरात एका परदेशी टोळीने रात्रभर धुडगूस घालत दहशत निर्माण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या टोळीने पीकअप वाहन लुटून त्याच्या सहाय्याने शहरातील विविध भागांत जीवघेणे हल्ले करत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले. कुऱ्हाड आणि कोयत्यांसारखी धारदार शस्त्रे घेऊन टोळीने किमान तीन ठिकाणी सशस्त्र हल्ले केल्याची माहिती समोर आली आहे. अंबड परिसरात या टोळीने वाहनांवर दगडफेक करत दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला, तर गंगापूर रोडवर एका चहाविक्रेत्यावर हल्ला करून दुकानाची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली. हा संपूर्ण थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी तपासाला गती दिली. घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीची कारवाई करत एका युवतीसह तब्बल १० गुंडांना अटक केली आहे. या टोळीविरोधात खून, दरोडा, खंडणी, प्राणघातक हल्ला, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे आणि संघटित गुन्हेगारी अशा १२ पेक्षा अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलीसांनी टोळीच्या मुसक्या आवळल्यानंतर, ‘नाशिक जिल्हा हा कायद्याचा बालेकिल्ला आहे’ असे म्हणत संबंधित टोळीकडून माफीनामा जाहीर करण्यात आला आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, शहरात बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.