Nashik Police: BJP, Eknath Shinde, Ramdas Athawale गटातील राजकीय गुंडांच्या आवळल्या मुसक्या | Sakal News

Nashik पोलीस ‘जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला’ मोडवर; सातपूर आणि विसे मळा गोळीबार प्रकरणातील प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे, भाजपमध्ये गेलेले मामा राजवाडे यांसह फरार गुन्हेगार आणि शिंदे सेनेतील पवन पवारच्या घरावर पोलिसांची झडती..

'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' नाशिक पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर असून गुन्हेगार आणि राजकीय गुंडांविरोधात कारवाई सुरु आहे. सातपूर गोळीबार प्रकरणातील RPI आठवले गटाचे नेता प्रकाश लोंढे व मुलगा दीपक लोंढे, विसे मळा गोळीबारातील भाजपमध्ये गेलेले मामा राजवाडे यांच्या मुसक्या आवळल्या. खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये फरार पवन पवारच्या घरावरही पोलिसांनी धाड टाकली.

