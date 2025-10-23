Pavan Pawar: Eknath Shinde Shivsena माजी नगरसेवकावर खंडणी, अपहरणाचा गुन्हा.. | Sakal News
'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' या घोषवाक्याचा गजर शहरातील घराघरात पोहोचलाय. नाशिक पोलीस गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळत त्यांच्यावर कारवाई करताना पहायला मिळत आहे. भाई, दादा, बॉस, मार्गदर्शक, आप्पा” गुंडांना पोलिसांचा इशारा देताये. गुन्हेगाराचं नाही तर राजकीय गुंडांच्या विरोधात तक्रारीदेखील समोर येत आहे आणि नाशिक पोलीस या राजकीय गुंडावरही कारवाई करताना पहायला मिळत आहेत. नुकताच आरपीआयचा जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढेने बळकवलेल्या घर हे पोलिसांनी जमीनदोस्त केलं. राहुलधोत्रे खून प्रकरणात भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे आणि गोळीबार प्रकरणात जगदीश पाटील अटकेत आहेत. यानंतर आता एकनाथ शिंदेंच्या माजी नगरसेवकाचा नवा कारनामा समोर आला आहे.
