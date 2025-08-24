व्हिडिओ | Videos

Supriya Sule यांच्या वक्तव्याची चर्चा, Devendra Fadnavis काय म्हणाले बघा.. | Politics | Marathi news

Devendra Fadnavis On Supriya Sule: सुप्रिया सुळेंच्या मटन खाण्याच्या विधानाची चर्चा, फडणवीसांनी काय दिलं उत्तर?

नाशिकच्या दिंडोरी येथे महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाषण करताना मटण खाण्याच्या वादावर थेट प्रतिक्रिया दिली. “मी मटण खाल्लं तर माझ्या पांडुरंगाला चालतं” असे वक्तव्य त्यांनी केले. यासोबतच त्यांनी महायुती सरकारवरही जोरदार टीका केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Sharad Pawar
Supriya Sule
maharashtra
political
Maharashtra Politics
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com