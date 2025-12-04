व्हिडिओ | Videos

Gunratna Sadavarte यांचा Sayaji Shinde ला टोला | Nashik Tapovan Controversy | Sakal News

Nashik Tapovan Controversy: नाशकातील तपोवन वृक्षतोडी प्रकरणावर अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांचा मोठा खुलासा; सांगितले झाडांची तोड नाही तर पुनर्लागवड आणि अधिक वृक्षांची लागवड, साधू-संतांचा अपमान सहन न करण्याचा इशारा..

नाशिकमधील तपोवन परिसरातील वृक्षतोडी प्रकरणावर अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की येथे झाडांची तोड होत नाही, तर पुनर्लागवड केली जात आहे आणि येत्या काळात अधिक झाडांची लागवड केली जाणार आहे. अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी सांगितले, 'दिसतंय तसं काही नाही. आम्ही साधू-संतांचा अपमान सहन करणार नाही आणि समाजाला आक्रमक करण्याचा प्रयत्न होऊ नये.' सदर प्रकरणामुळे स्थानिक समाजात चर्चेला वाव मिळाला असून, प्रशासन आणि सामाजिक प्रतिनिधींनी या मुद्द्यावर सखोल तपास सुरू केला आहे.

