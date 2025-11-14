Navale Bridge Accident: गाड्यांच्या अक्षरशः झाला चेंदामेंदा, पुण्यातील नवले पुलावर नेमकं काय घडलं? | Sakal News

पुण्यातील नवले पुल परिसरात आज संध्याकाळी घडलेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण शहर हादरले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या दुर्घटनेत अनेकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीर जखमी आहेत. अपघातामुळे परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून घटनास्थळी घबराटीचं वातावरण आहे. साक्षीदारांच्या माहितीनुसार, नवले पुलावरील उतारावरून भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनर चालकाचे नियंत्रण सुटले. नियंत्रण सुटताच कंटेनर थेट पुढे जाणाऱ्या अनेक वाहनांवर आदळला. या धडकेची तीव्रता इतकी मोठी होती की काही वाहनांचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. एका चारचाकीमधील प्रवाशांचा जागेवरच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात एक मुलगी गंभीर जखमी झाली असून तिच्या बचावासाठी तिच्या आईची धावपळ पाहायला मिळाली. स्थानिक नागरिक, पोलिस आणि अग्निशमन दलाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले आहे. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या भीषण अपघातामुळे पुणे–बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अपघाताचे नेमके कारण आणि मृत-जखमींची अधिकृत संख्या अद्याप समोर येत असून तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.