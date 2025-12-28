व्हिडिओ | Videos

Navneet Rana यांचा Thackeray वर घणाघात, 'उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठीत खंजीर खुपसला' | Sakal News

Amravatiत महायुतीच्या जागावाटपावर चर्चा सुरू असतानाच भाजप नेत्या नवनीत राणा यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करत देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप केला. काय म्हणाल्या पाहा..

अमरावतीत महायुतीच्या जागावाटपावर चर्चा सुरू असताना भाजप नेत्या नवनीत राणा यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका केली. उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच अजित पवार भाजपसोबत जाणे शरद पवारांच्या आदेशानेच झाल्याचा दावा करत, बारामती भेटीवरही भाष्य केले.

