व्हिडिओ | Videos

Navneet Rana on Bachuchu Kadu: बच्चू कडूंच्या मतदारसंघात जाऊन राणा बरसल्या.. | Amravati | Sakal K1

Amravati News: अमरावतीच्या चांदूरबाजार येथील दहीहंडी कार्यक्रमात नवनीत राणा यांनी बच्चू कडूंवर पुन्हा टीकास्त्र डागलं..

बच्चू कडूंच्या अचलपूर मतदारसंघातील दहीहंडी उत्सवात नवनीत राणांची उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे. या कार्यक्रमात त्यांनी बच्चू कडूंवर तीव्र टीका केली, ज्यामध्ये फिनले मिल सुरू न केल्याबद्दल, लोकसभा निवडणुकीत बेईमानीबाबत आणि भावांच्या कर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. चार वेळा आमदार आणि दोनदा मंत्री राहिलेले आता शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी राज्यभर सक्रिय आहेत. त्यांनी म्हटले की, बदला तो मेरे भाईयों ने लिया और ताकदसे लिया. बघा नेमकं काय म्हणाल्या..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Bjp
Amravati
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
navneet rana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com