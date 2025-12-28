व्हिडिओ | Videos

Karuna Munde हिंदूंनी ४ मुलं जन्माला घालावीत म्हणणाऱ्या Navneet Rana ना टोला | Sakal News

Karuna Munde On Navneet Rana: ‘हिंदू लोकांनी प्रत्येकी चार मुलं जन्माला घालावीत’ या नवनीत राणांच्या वक्तव्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ; करुणा मुंडेंचा जोरदार पलटवार..

अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा यांच्या एका वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. 'हिंदू समाजातील प्रत्येक कुटुंबाने चार मुलं जन्माला घातली पाहिजेत,' असे विधान नवनीत राणा यांनी केल्याने विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या वक्तव्यावर करुणा मुंडे यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. नवनीत राणा यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत करुणा मुंडे म्हणाल्या की, 'अशा गोष्टींची सुरुवात तुम्ही स्वतः करून दाखवा. तसेच, भाजपाने यासंदर्भात अधिकृत जीआर काढून चार मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे, याची हमी द्यावी.'

