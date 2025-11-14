व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांची राष्ट्रवादी सोडणार? Rupali Patil Thombre म्हणाल्या.. | Sakal News

'NCP (Ajit Pawar Group) मध्ये महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या रुपाली चाकणकर विरुद्ध रुपाली पाटील ठोंबरे वादाला नवा ट्विस्ट; नाराजीच्या चर्चांवर ठोंबरे यांनी केलेल्या थेट प्रतिक्रियेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ'

गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रवादी अजित पवार गटात रूपाली चाकणकर आणि रूपाली पाटील ठोंबरे यांच्यातील वाद चांगलाच चिघळलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठोंबरे पक्षात नाराज असल्याच्या चर्चा तापल्या आहेत. मात्र, या चर्चांवर त्या नेमकं काय म्हणाल्या? याबाबत त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. नेमकं काय म्हणाल्या पाहा..

