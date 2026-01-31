व्हिडिओ | Videos

सुनेत्रा पवारांची गटनेतेपदी निवड, राष्ट्रवादीची बैठक सुरू | Ajit Pawar | Baramati | Sakal News

Sunetra Pawar Arrives at Maharashtra Legislative Assembly: मुंबईत राजकीय हालचालींना वेग; राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाच्या बैठकीला सुरुवात, सुनेत्रा पवार विधिमंडळात दाखल..

मुंबईत राजकीय घडामोडींना मोठा वेग आला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक सुरू आहे. या बैठकीसाठी पक्षातील वरिष्ठ नेते एकामागोमाग विधिमंडळात दाखल होत आहेत. दरम्यान, या बैठकीसाठी सुनेत्रा पवारही विधिमंडळात पोहोचल्या असून त्यांच्या उपस्थितीमुळे राजकीय चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे.

