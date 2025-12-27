व्हिडिओ | Videos

Dhananjay Munde, Nawab Malik ना स्थान; Manikrao Kokate ना डच्चू?, Ajit Pawar NCP चा नवा डाव | Sakal News

Ajit Pawar NCP News: महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर, धनंजय मुंडे आणि नवाब मलिकांना पुन्हा संधी; माजी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मात्र डच्चू..

राज्यात महानगर पालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. अनेक इच्छुकांच्या तिकीट मिळवण्यासाठी पक्ष कार्यालयात चकरा वाढल्या आहेत. लवकरच प्रत्यक्ष प्रचाराचा धुराळा उडण्यास सुरुवात होईल. त्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. गुरुवारी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रामध्ये पक्षाकडून ४० नेत्यांची नावं सादर करण्यात आलेली आहेत. यात धनंजय मुंडे अन् नवाब मलिकांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. पण, राज्याचे माजी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंना मात्र वगळण्यात आलंय.

