व्हिडिओ | Videos

NEET Paper Leak: जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला मोठं यश! धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा

धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर NEET पेपरफुटीविरोधातील जंतर-मंतर आंदोलनाला मोठं यश मिळालं.

NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून गेल्या काही काळापासून देशभरात विद्यार्थ्यांकडून आणि तरुणांकडून आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरही या प्रकरणाविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने या आंदोलनाला मोठं यश मिळाल्याची भावना आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जंतर-मंतरवर तरुणांनी जल्लोष केला असून, NEET पेपरफुटी प्रकरणातील पुढील कारवाईकडे आता देशाचं लक्ष लागलं आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
dharmendra pradhan
NEET paper leak
Maharashtra NEET paper leak
NEET paper leak implications
NEET paper leakage protest
Dharmendra Pradhan motion Congress
Dharmendra Pradhan speech issues
NEET paper leak news
how NEET paper leaks happen