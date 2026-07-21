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NEET पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आंदोलनाला राजकीय बळ, राहुल गांधींसह काँग्रेस खासदारांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात..काय घडतंय?

NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधींचं आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान, मोदी आणि अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी; काँग्रेस खासदारांना ताब्यात घेतलं.

NEET पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता राजकीय बळ मिळालं आहे. जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जनंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस खासदारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केलं. यावेळी राहुल गांधी यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधींसह काही काँग्रेस खासदारांना ताब्यात घेतल्याने राजधानीतील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. NEET पेपरफुटी, विद्यार्थी आंदोलन आणि काँग्रेसच्या आक्रमक भूमिकेचा संपूर्ण अपडेट पाहा...

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