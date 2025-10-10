व्हिडिओ | Videos

Beed News: पवनचक्की कंपनीकडे मावेजा मागणाऱ्या शेतकऱ्याला पोलिसाची धमकी, Video Viral | Sakal News

Beed Viral News: नेकनूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील कानडी घाट परिसरात O2 Renewable पवनचक्की कंपनीच्या वीज पुरवठा टॉवर आणि तार शेतातून जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मावेजा न मिळाल्याने काम थांबवले; पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन धमकावल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल

बीडच्या नेकनूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील कानडी घाटात शेतकरी गणेश झोडगे आणि कृष्णा कुडके यांच्या शेतातून O2 Renewable पवनचक्की कंपनीचे टॉवर आणि तार जात असल्याने वाद निर्माण झाला. मावेजा न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी काम थांबवले. पोलिस दत्ता बळवंत यांनी धमकी दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. पोलिस म्हणतात, शेतकरी नटबोल्ट काढत होते, आम्ही कायदेशीर मार्ग सुचवत होतो.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
video viral

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com