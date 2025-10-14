व्हिडिओ | Videos

"COVID नंतर नवीन संकट! Japan Flu Outbreak जगभर नवा Pandemic? | Health In Marathi Explained | Sakal News

२०१९ चं संकट पुन्हा परतलं का? २०२५ मध्ये कोरोनासारख्या नव्या महामारीचा वाढता धोका; आरोग्य विभाग सतर्क, नागरिकांना मास्क वापरणं, गर्दी टाळणं आणि स्वच्छतेचं पालन करण्याचं आवाहन..

२०१९ चं भीषण संकट जणू पुन्हा एकदा डोकं वर काढतंय. देशभरात पुन्हा एकदा मास्क वापरणं, गर्दी टाळणं आणि हात स्वच्छ धुण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. म्हणजेच, २०२५ हे वर्ष जगासाठी अनेक अर्थांनी आव्हानात्मक ठरतंय. एका बाजूला युद्ध आणि नैसर्गिक आपत्तींचा तडाखा, तर दुसरीकडे गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ, आणि आता त्यात भर म्हणून कोरोनासारख्या नव्या महामारीचा धोका निर्माण झाला आहे. आरोग्य विभाग सतर्क झाला असून नागरिकांना प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. पण ही नवीन महामारी नेमकी कोणती आहे? तिची लक्षणं, तिचा प्रसार कसा होतो, आणि तिचा परिणाम किती गंभीर आहे या सगळ्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Japan
Corona Pandemic
Sakal Media Group
Covid

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com