Nilesh Ghaiwal Gang मधील सदस्याकडे तब्बल ४०० काडतुसे, घायवळसोबत केला गोळीबार | Pune News | Sakal News

सोनगाव येथील शेतात निलेश घायवळ आणि अजय महादेव सरोदे यांच्याकडून गोळीबार करण्यात आलेल्या प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. अजय सरोदे हे गायवळ टोळीचे सदस्य असून त्यांच्याकडून घराची झडती घेतली असता तब्बल ४०० काडतुसे जप्त करण्यात आले. तपासात समोर आले की, या काडतुसांपैकी १५० काडतुस अजय सरोदे यांनी वैध शस्त्र परवाना असून निलेश घायवळ याला दिल्या होत्या. गोळीबाराची कारणे विचारली असता, अहिल्यानगर येथील सोनेगाव परिसरात दहशत पसरविण्याची उद्देश असल्याचे निष्पन्न झाले. सदर प्रकरणी कर्नाटकमधील गंगापूर येथील टोळी सदस्याला अटक करण्यात आली असून, पोलीस पुढील तपास सुरू ठेवले आहेत.