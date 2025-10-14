Nilesh Ghaiwal प्रकरणावरून Ravindra Dhangekar आणि भाजपात खडाजंगी, Sameer Patil अँक्शन घेणार.. | Sakal News

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ प्रकरण आता पोलिसांसोबतच राजकारणालाही वेड लागलं आहे. घायवळला पकडण्यात पोलिसांचे नाकी नऊ येत असतानाच महायुतीत या प्रकरणावरून नवा वाद भडकला आहे. शिंदे गटाचे नेते रविंद्र धंगेकर यांनी थेट भाजप नेते चंद्रकांत पाटील आणि त्यांच्यासोबत काम करणारे समीर पाटील यांच्यावर घायवळशी संबंध असल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. धंगेकरांनी पुरावे दाखवत हे आरोप केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. या आरोपांमुळे महायुतीत तणाव वाढला असून भाजपनं तात्काळ ही बाब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कानावर घातली आहे. त्यानंतर शिंदे गटातील वरिष्ठांनी धंगेकरांना शांत राहण्याचा सल्ला दिल्याचं समजतं. मात्र, शिंदेंच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत धंगेकरांची टीकेची मालिका थांबायचं नाव घेत नाहीये, त्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणखी चव्हाट्यावर येताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.