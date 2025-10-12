व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaiwal Case Updates: इंटरपोलकडून निलेश घायवळ विरोधात ब्लू कॉर्नर नोटीस | Pune Police | Sakal News

Nilesh Ghaiwal Case: पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळच्या अडचणी वाढल्या; इंटरपोलने ‘ब्लू कॉर्नर नोटीस’ जारी करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुणे पोलिसांना गुन्हेगाराचा मागोवा घेण्यासाठी मदत करण्याचे पाऊल उचलले..

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळसाठी परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे. इंटरपोलने त्याच्या विरोधात ‘ब्लू कॉर्नर नोटीस’ जारी केली आहे. पुणे पोलिसांच्या विनंतीनंतर इंटरनॅशनल क्रिमिनल पोलीस ऑर्गनायझेशनने ही कारवाई केली आहे. ‘ब्लू कॉर्नर नोटीस’ फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तीचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी आणि त्याची ओळख निश्चित करण्यासाठी जारी केली जाते. या नोटीशीनंतर इंटरपोल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निलेश घायवळचा मागोवा घेण्यास पुणे पोलिसांना मदत करणार आहे.

