व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaiwal सोबत Rohit Pawar यांच्या आईचे फोटो, भाजपवर चांगलेच भडकले | Pune News | Sakal News

Pune News: कुख्यात गुंड निलेश घायवळचे राज्यातील अनेक नेत्यांसोबतचे फोटो-व्हिडिओ व्हायरल; राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्या आईसोबतचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर रोहित पवारांचा भाजपवर जोरदार हल्लाबोल..

कुख्यात गुंड निलेश घायवळचे महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेत्यांसोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्या आईसोबतचा घायवळचा एक व्हिडीओ देखील समोर आला आहे. या व्हिडीओनंतर रोहित पवार यांनी भाजपवर जोरदार टीका करत संताप व्यक्त केला आहे. बघा, नेमकं काय म्हणाले रोहित पवार..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Rohit Pawar
pune
Pune Crime News
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com