व्हिडिओ | Videos

Nilesh Ghaywalचा राज्यातील पाच राजकीय नेत्यांचा कनेक्शन, व्हिडीओ, फोटो व्हायरल | Pune News | Sakal News

Nilesh Ghaywal Case: परदेशात असलेला कुख्यात गुंड निलेश घायवळ पुन्हा चर्चेत; त्याच्यासोबतचे राज्यातील नामांकित राजकीय नेत्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होताच महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ..

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ सध्या महाराष्ट्रात चांगलाच चर्चेत आला आहे. त्याच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असून तो सध्या परदेशात असल्याची माहिती आहे. मात्र, आता त्याच्यासोबत राज्यातील काही नामांकित राजकीय नेत्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, यामुळे मोठी राजकीय खळबळ उडाली आहे. निलेश घायवळचा माजी मंत्री राम शिंदे यांच्या पाया पडतानाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. तसेच दहीहंडीच्या कार्यक्रमात भाजप आमदार सुरेश धस हे घायवळसोबत एकाच व्यासपीठावर बसलेले दिसत आहेत. याशिवाय शिंदे गटातील आमदार संतोष बांगर यांच्यासोबत घायवळ चालताना दिसत असल्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबतचे घायवळचे काही फोटो देखील सोशल मीडियावर फिरत आहेत. आणखी एक धक्कादायक व्हिडिओ म्हणजे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या आई सुनंदा पवार यांच्यासोबतचा घायवळचा व्हिडिओ, जो सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे.

