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shirur Viral Video: चुलत भावाची डोळ्यात मिरची पूड टाकून दांडक्याने मारहाण, नेमकं काय घडलं?

नवीन खरेदी केलेल्या शेतजमिनीच्या वादातून चुलत भावाने आपल्या साथीदारांच्या मदतीने एका शेतकऱ्यावर आणि त्याच्या कुटुंबावर मिरची पूड टाकून लाकडी दांडक्याने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना शिरूर तालुक्यातील निमगाव दुडे येथे घडली आहे.

नवीन खरेदी केलेल्या शेतजमिनीच्या वादातून चुलत भावाने आपल्या साथीदारांच्या मदतीने एका शेतकऱ्यावर आणि त्याच्या कुटुंबावर मिरची पूड टाकून लाकडी दांडक्याने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना शिरूर तालुक्यातील निमगाव दुडे येथे घडली आहे. या भीषण हल्ल्यात शेतकरी, त्यांची पत्नी आणि वृद्ध वडील गंभीर जखमी झाले असून, याप्रकरणी शिरूर पोलीस ठाण्यात ४ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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