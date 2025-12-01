व्हिडिओ | Videos

Nitin Gilbile Case: गिलबिले प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, माजी नगरसेवकाचं नाव येताच पोलिसही चक्रावले | PCMC | Sakal News

Pune News: फॉर्च्यूनरमध्ये गोळ्या घालून हत्या केलेल्या नितीन गिलबिले प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, पिंपरी चिंचवड हादरले! व्यवसायाच्या वादातून मित्रांनीच हत्या केली, आता माजी नगरसेवकाचे कनेक्शन समोर..

पिंपरी-चिंचवडमधील चरहोली वरमुखवाडी परिसरात व्यावसायिक नितीन गिलबिले यांची हत्या झाल्याने शहरात तीव्र खळबळ उडाली होती. व्यवसायातील वादातून ही हत्या घडल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं होतं. धक्कादायक बाब म्हणजे, गिलबिले यांची हत्या त्यांच्या स्वतःच्या मित्रांनी फॉर्च्यूनर गाडीत गोळ्या झाडून केली होती. या घटनेचा सीसीटीव्ही फुटेजदेखील समोर आला होता, ज्यामुळे प्रकरणाने आणखी गंभीर वळण घेतलं. या हत्याप्रकरणी गिलबिलेंचे तीन मित्रांना अटक करण्यात आली होती आणि चौकशीदरम्यान जमिनीच्या व्यवहारातून निर्माण झालेल्या वादामुळे हत्या करण्यात आली असल्याचं समोर आलं होतं. मात्र, आता या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. तपासातील नव्या घडामोडीनुसार या हत्येत माजी नगरसेवकाचे नाव समोर येत असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होत असून राजकीय कनेक्शनमुळे तपासाला नवं वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. नेमके माजी नगरसेवक कोण? आणि या हत्येशी त्यांचा संबंध नक्की कशामुळे जोडला जातो आहे? हे जाणून घेण्यासाठी प्रकरणातील नव्या अपडेट्सकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

