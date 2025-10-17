व्हिडिओ | Videos

‘तायवाडे शुद्धीत बोला, तो सुपारीबाज माणूस’, Laxman Hake, Navnath Waghmare संतापले | Beed OBC Sabha | Sakal News

'२ सप्टेंबरच्या जीआरनंतर फक्त २७ सर्टिफिकेट दिली!' बबनराव तायवाडेंच्या दाव्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे आक्रमक; आमदार प्रकाश सोळंकेंवरही टीकेची झोड..

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी २ सप्टेंबरच्या जीआरनंतर फक्त २७ प्रमाणपत्रे दिल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी तायवाडे यांच्यावर तसेच आमदार प्रकाश सोळंके यांच्यावरही टीकेची झोड उठवली आहे. या घडामोडीमुळे ओबीसी राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

