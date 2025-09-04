व्हिडिओ | Videos

OBC Protest: नव्या जीआरच्या विरोधात OBC आक्रमक, Manoj Jarange Patil ला सुनावलं | Maratha Protest | Sakal News

OBC Protest News: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेला मराठा आरक्षणाचा जीआर तात्काळ रद्द करावा या मागणीसाठी ओबीसी समाजाचे धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन; आंदोलकांकडून मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारवर तीव्र टीका..

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जारी केलेल्या जीआरविरोधात ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. या जीआर तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करत ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे. धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी बांधवांनी धरणे आंदोलन छेडले असून, या ठिकाणी आंदोलकांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह राज्य सरकारवर तीव्र टीका केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
Sakal Newspaper
OBC
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com