Nagpur OBC Melava: मेळाव्याआधीच Vijay Wadettiwarनी सरकारला दिला इशारा, म्हणाले | Maratha Vs OBC | Sakal News

OBC समाजाचा महाएल्गार मेळावा उद्या नागपूरात; Vijay Wadettiwar यांनी सरकारला दिला कडक इशारा, मराठा समाजासाठी नवा GR जारी केल्यानंतर रस्त्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया..

मराठा समाजासाठी सरकारने नवा जीआर (Government Resolution) जारी केल्यावर ओबीसी समाज अजूनही रस्त्यावर आंदोलन करत असल्याचे दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्या नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाचा महाएल्गार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्याआधीच Vijay Wadettiwar यांनी सरकारला कडक इशारा दिला आहे.

