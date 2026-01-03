व्हिडिओ | Videos

Asaduddin Owaisi Maharashtra दौऱ्यावर, आजपासून प्रचाराचा शुभारंभ होणार | MIM | Chhatrapati Sambhajinagar | Sakal News

Chhatrapati Sambhajinagar News: ३ ते १३ जानेवारीदरम्यान ओवेसी बंधू महाराष्ट्र दौऱ्यावर; गोवंडी, भिवंडी, मुंब्रा ते छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत सभा, आज गोवंडीहून असदुद्दीन ओवेसी प्रचाराचा नारळ फोडणार, यूपी-बिहारमधील आमदारांसह विशेष टीम मैदानात..

अकबरुद्दीन ओवेसी आणि असदुद्दीन ओवेसी हे ३ ते १३ जानेवारीदरम्यान महाराष्ट्रात जोरदार प्रचार दौरा करणार आहेत. या काळात गोवंडी, भिवंडी, मुंब्रा, मुंबई, अमरावती, अकोला, धुळे, जालना, नांदेड, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे त्यांच्या सभा होणार आहेत. आज असदुद्दीन ओवेसी गोवंडी येथून प्रचाराचा शुभारंभ करणार आहेत. हैदराबादमधील सर्व आमदार प्रचारात सहभागी होणार असून, उत्तर प्रदेशातील आमदारांसह ४० जणांची विशेष टीम मुंबईवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. बिहारमधील आमदारही प्रचारात उतरणार आहेत.

