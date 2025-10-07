व्हिडिओ | Videos

Palghar: Saravali Grapanchayat कार्यालयातच लिपिक आणि उपसरपंचामध्ये हाणामारी Video Viral | Sakal News

Palgharच्या बोईसरजवळील सरावली ग्रामपंचायत कार्यालयात उपसरपंच शुभम वडे आणि लिपिक संकेत सावंत यांच्यात किरकोळ वादातून जोरदार हाणामारी; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊन लोकांच्या संतापाला गती..

पालघर जिल्ह्यातील बोईसरजवळील सरावली ग्रामपंचायत कार्यालयात मोठा राडा झाल्याची घटना समोर आली आहे. ग्रामपंचायतीतील लिपिक आणि उपसरपंच यांच्यात झालेली ही धक्कादायक हाणामारी सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली आहे. उपसरपंच शुभम वडे आणि ग्रामपंचायत लिपिक संकेत सावंत यांच्यात किरकोळ कारणावरून वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की दोघांनी एकमेकांवर हात उचलत ग्रामपंचायत कार्यालयातच हाणामारी केली.

