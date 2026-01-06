व्हिडिओ | Videos

Pandharpur Viral Audio: कामासाठी इतकं डोकं चालवलं तर जनता धन्य होईल | Sakal News

Solapur वन विभागातील रोपलागवड गैरव्यवहार उघड करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याला अडकवण्यासाठी पंढरपूरमधील वन अधिकाऱ्यांचा धक्कादायक कट; स्वतःच वनक्षेत्र पेटवून गुन्हा दाखल करण्याचा संवाद असल्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल, दादासाहेब चव्हाण यांची संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी..

सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यात वन विभागातील कथित गैरव्यवहार उघड करणारे सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांना अडकवण्यासाठी वन अधिकारी स्वतःच वनक्षेत्र पेटवण्याचा कट रचत असल्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

