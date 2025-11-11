व्हिडिओ | Videos

Beed News: Pankaja Munde नी डाव टाकला, Sharad Pawar च्या आमदाराला धक्का दिला | Sandeep Kshirsagar | Sakal News

Beed News: बीडच्या निवडणूक प्रभारी पदाची सूत्रं हाती घेताच पंकजा मुंडेंचा मोठा राजकीय डाव; पवार गटाच्या आमदारावर थेट प्रहार करत घरातच फोड, आगामी निवडणुकांसाठी पंकजांची रणनीती चर्चेत..

बीड जिल्ह्याच्या निवडणूक प्रभारीपदाची जबाबदारी मिळताच पंकजा मुंडेंनी थेट राजकीय मैदानात मोठा डाव टाकला आहे. हा डाव त्यांनी थेट पवार गटातील आमदारावर खेळला असून, त्यांनी घरच फोडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडेंनी नेमकी कोणती चाल खेळली आणि तिचा परिणाम स्थानिक राजकारणावर कसा होणार, हे समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहा..

