व्हिडिओ | Videos

Pankaja Munde Dasara Melava: या 5 कारणांनी गाजला | Dhananjay Munde | Laxman Hake | Karad | Beed News | Sakal News

Pankaja Munde Dasara Melava 2025: पंकजा मुंडेंचा भगवान गडावर दसरा मेळावा; धनंजय मुंडेही सोबत उपस्थित; तर दुसरीकडे बीडच्या नारायण गडावर मनोज जरांगे पाटील यांचा दसरा मेळावा पार, दोन्ही मेळाव्यातील कॅमेऱ्यात न टिपलेल्या खास गोष्टी आता व्हिडिओत उलगडणार..

'खोटे धंदे करु नका गुंडांना पाळू नका आणि कुणाशीही पैसे उधार घेऊ नका' असं वक्तव्य पंकजा मुंडे यांनी काल झालेल्या दसरा मेळाव्यात केलं होतं. काल दसऱ्या निमित्त मंत्री पंकजा मुंडे यांचा दसरा मेळावा सावरगाव येथील भगवान गडावर पार पडला. या वर्षीच्या दसरा मेळाव्याला पंकजा मुंडे यांच्या सोबत धनंजय मुंडे यांची ही उपस्थिती दिसली आणि दुसरीकडे बीड जिल्ह्यात नारायण गडावर मनोज जरांगे पाटील यांचा दसरा मेळावा पार पडला. आता या दोन्ही मेळाव्यामध्ये कॅमेरात न टिपलेल्या गोष्टी दिसल्या, त्याच आपण या व्हिडिओत पाहणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवट पर्यंत नक्की पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Pankaja Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Karuna Munde
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com