Pankaja Munde यांच्याकडून Jalna जिल्ह्यात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी | Rain Update | Sakal News

Jalna जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान; पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन केलेल्या पाहणीत तातडीने पंचनामा करून मदत उपलब्ध करून देण्याचे अधिकाऱ्यांना दिले आदेश..

जालना जिल्ह्यातील मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी जालना दौरा केला. मुंडे यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची झालेली हानी पाहिली आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. त्यांनी प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामा करून शेतकऱ्यांना मदत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.

